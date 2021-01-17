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«Ювентус» намерен вернуть Погба

11:08
Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP
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«Ювентус» всерьез рассматривает возможность возвращения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба этим летом, сообщает Calciomercato.

Главный тренер «МЮ» Оле Гуннар Сульшер собирается сохранить приносящий результат состав до конца сезона, поэтому в январе клуб не будет продавать француза. Летом до окончания контракта игрока останется всего один год, и его трансферная стоимость упадет. Сейчас она оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро.

27-летний центральный полузащитник провел 22 матча в составе «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и отметился тремя забитыми мячами. Его команда лидирует в АПЛ.

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