«Ювентус» намерен вернуть Погба

«Ювентус» всерьез рассматривает возможность возвращения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба этим летом, сообщает Calciomercato.

Главный тренер «МЮ» Оле Гуннар Сульшер собирается сохранить приносящий результат состав до конца сезона, поэтому в январе клуб не будет продавать француза. Летом до окончания контракта игрока останется всего один год, и его трансферная стоимость упадет. Сейчас она оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро.

27-летний центральный полузащитник провел 22 матча в составе «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и отметился тремя забитыми мячами. Его команда лидирует в АПЛ.