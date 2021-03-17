«Ювентус» намерен приобрести Локателли и продать Рэмси

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 23-летний итальянец является приоритетной целью туринцев в летнее трансферное окно. При этом для начала клубу нужно продать полузащитника Аарона Рэмси. «Сассуоло» хочет получить с продажи Локателли 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Локателли провел 24 матча в серии А, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.