«Ювентус», «Интер» и «Барселона» ведут переговоры с Агуэро
19:46
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть чемпионат Англии, сообщает El Chiringuito. По информации источника, на 32-летнего аргентинского футболиста претендуют «Ювентус», «Барселона» и «Интер».
Контракт Агуэро с «Ман Сити» истекает летом, поэтому клубам не придется платить за трансфер форварда.
Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба — 254 забитых мяча.
В нынешнем сезоне нападающий забил 2 мяча в 9 матчах за «горожан» во всех турнирах.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1363661319740813313?s=20
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