«Химки» хотят сохранить Глушакова и продлить аренду Мирзова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» заявил, что «Химки» намерены сохранить лидеров команды.
22 февраля «Крылья Советов» выиграли у «Химок» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. В составе самарцев голы забили Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов.
— Как идут переговоры о подписании контракта с Брайном Идову? Его соглашение с «Локомотивом» кончается уже летом.
— Переговоры идут, ничего определенного не могу сказать.
— А с остальными? Мирзов, Глушаков?
— Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды.
— Сейчас есть какие-то официальные запросы «Спартаку»?
— Нет.
— Когда планируете сделать?
— Ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать.
— А по Глушакову?
— Денис играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить.
В текущем сезоне полузащитник Денис Глушаков провел 11 матчей за «Химки», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Хавбек Резиуан Мирзов — 10 игр и четыре забитых мяча.
(Севастиан Терлецкий)
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