«Химки» хотят сохранить Глушакова и продлить аренду Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» заявил, что «Химки» намерены сохранить лидеров команды.

22 февраля «Крылья Советов» выиграли у «Химок» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. В составе самарцев голы забили Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов.

— Как идут переговоры о подписании контракта с Брайном Идову? Его соглашение с «Локомотивом» кончается уже летом.

— Переговоры идут, ничего определенного не могу сказать.

— А с остальными? Мирзов, Глушаков?

— Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды.

— Сейчас есть какие-то официальные запросы «Спартаку»?

— Нет.

— Когда планируете сделать?

— Ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать.

— А по Глушакову?

— Денис играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить.

В текущем сезоне полузащитник Денис Глушаков провел 11 матчей за «Химки», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Хавбек Резиуан Мирзов — 10 игр и четыре забитых мяча.

(Севастиан Терлецкий)