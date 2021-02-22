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«Сан-Паулу» хочет подписать Диего Косту

20:39
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Нападающий Диего Коста может продолжить карьеру в «Сан-Паулу»?, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летний испанский футболист отклонил предложение «Аль-Насра» в 6 миллионов евро до конца 2022 года.

Ранее Sky Sports информировал об интересе к Косте «Палмейраса». Обладатели Кубка Либертадорес предлагали игроку 3 миллиона евро в год. Детали предложения «Сан-Паулу» не раскрываются.

Коста без клуба с декабря, тогда он расторг контракт с «Атлетико» по личным причинам.

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