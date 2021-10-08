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«Ювентус» и «Милан» интересуются Юмтити

07:54
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, на 27-летнего француза претендуют «Ювентус» и «Милан». Итальянские команды следят за развитием ситуации с контрактом игрока. Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена расторгнуть контракт с защитником.

В текущем сезоне Юмтити не сыграл ни одной минуты в официальных матчах, при этом тренерский штаб не рассчитывает на игрока.

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Сергей Разин все материалы автора

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