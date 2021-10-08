«Ювентус» требует за полузащитника Маккенни 30 миллионов евро, игроком интересуются два клуба АПЛ
10:26
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни, сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб готов расстаться с 23-летним американцем в случае, если получит предложение в размере 30 миллионов евро. Сообщается, что игрок может покинуть команду в январе.
Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 7 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость американца в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/juve-ecco-quanto-chiede-per-mckennie-54299
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