«Зальцбург» требует за Адейеми от 30 до 40 миллионов евро. Игроком интересуются «Бавария» и «Ливерпуль»

«Зальцбург» готов расстаться с нападающим Каримом Адейеми в случае, если получит предложение от 30 до 40 миллионов евро, сообщает Sky Germany.

По информации источника, 19-летним немцем интересуются «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Ливерпуль», при этом сам футболист склоняется к продолжению карьеры в чемпионате Германии.

В сезоне-2021/22 Адейеми провел 16 матчей за «Зальцбург», на его счету 11 голов и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.