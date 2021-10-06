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«Зальцбург» требует за Адейеми от 30 до 40 миллионов евро. Игроком интересуются «Бавария» и «Ливерпуль»

«Зальцбург» требует от 30 до 40 миллионов евро за 19-летнего форварда Адейеми
10:37

«Зальцбург» готов расстаться с нападающим Каримом Адейеми в случае, если получит предложение от 30 до 40 миллионов евро, сообщает Sky Germany.

По информации источника, 19-летним немцем интересуются «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Ливерпуль», при этом сам футболист склоняется к продолжению карьеры в чемпионате Германии.

В сезоне-2021/22 Адейеми провел 16 матчей за «Зальцбург», на его счету 11 голов и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-bayern-bvb-und-rb-leipzig-an-karim-adeyemi-interessiert/12426732/34130

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Иван Торопцев все материалы автора

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