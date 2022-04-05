«Ювентус» хочет подписать Ди Марию

Туринский «Ювентус» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Туринцы рассматривают хавбека парижан в качестве замены Пауло Дибалы, который вероятно летом покинет клуб.

Ди Мария перешел в «ПСЖ» из «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года.

Контракт футболиста с парижским клубом истекает в июне 2022 года. В сезоне-2021/22 34-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.