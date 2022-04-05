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Сегодня, 16:57

«Барселона» нашла сменщика для Альбы в «Сельте»

«Барселона» нашла конкурента Жорди Альбе в ла лиге
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«Барселона» намерена подписать левого защитника «Сельты» Хавьера Галана в качестве подмены Жорди Альбе. Как сообщает As, позиция левого защитника является в каталонском клубе безальтернативной. И поэтому в «Барселоне» надеются, что Галан составит конкуренцию 33-летнему Альбе.

Контракт Галана с «Сельтой» рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 27-летний футболист сыграл за клуб из Виго 31 матч во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

Источник: https://as.com/futbol/2022/04/05/primera/1649144225_516986.html
Жорди Альба
Футбол
ФК Барселона
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