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Сегодня, 05:59

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться Милинковичем-Савичем, который может стать заменой Погба

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб может еще раз рассмотреть приобретение 27-летнего серба, который может стать заменой Полю Погба в случае его ухода из клуба.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 40 матчей за «Лацио», в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.

ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
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