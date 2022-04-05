«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться Милинковичем-Савичем, который может стать заменой Погба

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб может еще раз рассмотреть приобретение 27-летнего серба, который может стать заменой Полю Погба в случае его ухода из клуба.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 40 матчей за «Лацио», в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.