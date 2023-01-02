«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Эвертона» Дукуре

«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Эвертона» Абдулая Дукуре, сообщает Calciomercato.

По информации источника, трансфер может состояться в ближайшее время.

Дукуре перешел в «Эвертон» в 2020 году. Срок действующего контракта 30-летнего малийца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дукуре провел за «Эвертон» 10 матчей и не отметился результативными действиями.