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Сегодня, 09:51

«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Эвертона» Дукуре

Мария Гусева
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«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Эвертона» Абдулая Дукуре, сообщает Calciomercato.

По информации источника, трансфер может состояться в ближайшее время.

Дукуре перешел в «Эвертон» в 2020 году. Срок действующего контракта 30-летнего малийца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дукуре провел за «Эвертон» 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Эвертон
ФК Ювентус
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