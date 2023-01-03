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Сегодня, 00:12

«Атлетико» хочет этой зимой подписать защитника сборной Турции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Лестера» Чаглара Сеюнджю может перейти в «Атлетико» уже этой зимой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, мадридский клуб договорился о переходе 26-летнего игрока сборной Турции на правах свободного агента летом. Устное соглашение почти достигнуто, но «Атлетико» постарается согласовать трансфер уже в это трансферное окно.

Сеюнджю с 2018 года играет за «Лестер». В этом сезоне он сыграл в 2 матчах и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Лестер
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