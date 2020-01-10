«Ювентус» хочет купить Ауара у «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может покинуть команду. Как сообщает A Bola, интерес к 21-летнему французу проявляют сразу несколько топ-клубов. По данным источника, подписать Ауара могут «Манчестер Сити» и «Ювентус». При этом туринцы являются соперниками «Лиона» по 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лион» оценивает Ауара в 45 миллионов евро, однако не хочет расставаться с ним в январе. Француз в 23 матчах за «Лион» забил пять мячей и сделал пять голевых передач.