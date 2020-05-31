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«Ювентус» готов заплатить за защитника «Вероны» 30 миллионов евро

22:12
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Защитник «Вероны» Мараш Кумбулла может перейти в «Ювентус», сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, туринцы готовы заплатить за 20-летнего албанца 30 млн евро. Игроком также интересуются «Интер», «Лацио» и «Фиорентина».

В текущем сезоне на счету Кумбуллы 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол, а также заработал четыре желтых и одну красную карточки. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость албанца в 25 миллиона евро.

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