«Ювентус» готов выкупить Маккенни у «Шальке»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, арендованный у «Шальке», может остаться в итальянском клубе на постоянной основе, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, туринцы намерены выкупить контракт 22-летнего американца, который стал лучшим футболистом года в США. Стоимость выкупа обойдется в 18,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Маккенни сыграл в 13 матчах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.