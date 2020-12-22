Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ювентус» готов выкупить Маккенни у «Шальке»

02:01
Теги:

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, арендованный у «Шальке», может остаться в итальянском клубе на постоянной основе, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, туринцы намерены выкупить контракт 22-летнего американца, который стал лучшим футболистом года в США. Стоимость выкупа обойдется в 18,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Маккенни сыграл в 13 матчах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир