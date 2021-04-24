«Ювентус» готов сделать Доннарумму самым высокооплачиваемым вратарем в мировом футболе
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в летнее трансферное окно станет игроком «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport 24 апреля.
По данным источника, туринцы уже начали переговоры с агентом 22-летнего итальянца Мино Райолой. Контракт голкипера истекает этим летом, и «Ювентус» готов подписать Доннарумму на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон. Это будет самым большим контрактом для вратарей в мире.
Доннарумма выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 30 матчей в серии А, в которых пропустил 34 гола. «Россонери» за восемь туров до конца чемпионата занимают второе место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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