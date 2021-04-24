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«Ювентус» готов сделать Доннарумму самым высокооплачиваемым вратарем в мировом футболе

12:13
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в летнее трансферное окно станет игроком «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport 24 апреля.

По данным источника, туринцы уже начали переговоры с агентом 22-летнего итальянца Мино Райолой. Контракт голкипера истекает этим летом, и «Ювентус» готов подписать Доннарумму на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон. Это будет самым большим контрактом для вратарей в мире.

Доннарумма выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 30 матчей в серии А, в которых пропустил 34 гола. «Россонери» за восемь туров до конца чемпионата занимают второе место в турнирной таблице.

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