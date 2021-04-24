«Реал» получил кредит в размере 328 миллионов евро для покупки Мбаппе
«Реал» получил кредит от нескольких испанских банков в размере 328 миллионов евро, сообщает Le Parisien.
По данным источника, эту сумму мадридцы получили еще в начале года, но пока практически никак ее не использовали, кроме рассчетных операций по текущим долгам.
Как утверждает СМИ, большая часть этих денег пойдет на покупку форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого президент «Реала» Флорентино Перес очень хочет видеть в клубе.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел 41 матч за парижан, забил 35 голов и сделал 10 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 160 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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