«Реал» получил кредит в размере 328 миллионов евро для покупки Мбаппе

«Реал» получил кредит от нескольких испанских банков в размере 328 миллионов евро, сообщает Le Parisien.

По данным источника, эту сумму мадридцы получили еще в начале года, но пока практически никак ее не использовали, кроме рассчетных операций по текущим долгам.

Как утверждает СМИ, большая часть этих денег пойдет на покупку форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого президент «Реала» Флорентино Перес очень хочет видеть в клубе.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 41 матч за парижан, забил 35 голов и сделал 10 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 160 миллионов евро.