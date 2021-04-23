Бывший игрок «Зенита» Бруну Алвеш покинет «Парму» по окончании нынешнего сезона
Защитник «Пармы» Бруну Алвеш покинет клуб по окончании нынешнего сезона серии А, сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter 23 апреля.
По данным источника, пармезанцы не будут продлевать контракт с 39-летним португальцем, которому придется искать новый клуб.
В нынешнем сезоне серии А Алвеш провел 16 матчей.
В составе «Зенита» Алвеш провел три сезона, перейдя в «Фенербахче» в 2013 году.
Bruno #Alves will leave #Parma at the end of the season as a free agent. His contract expires in June and will not be extended. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) April 23, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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