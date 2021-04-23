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Бывший игрок «Зенита» Бруну Алвеш покинет «Парму» по окончании нынешнего сезона

18:36
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Защитник «Пармы» Бруну Алвеш покинет клуб по окончании нынешнего сезона серии А, сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter 23 апреля.

По данным источника, пармезанцы не будут продлевать контракт с 39-летним португальцем, которому придется искать новый клуб.

В нынешнем сезоне серии А Алвеш провел 16 матчей.

В составе «Зенита» Алвеш провел три сезона, перейдя в «Фенербахче» в 2013 году.

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