Бывший игрок «Зенита» Бруну Алвеш покинет «Парму» по окончании нынешнего сезона

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш покинет клуб по окончании нынешнего сезона серии А, сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter 23 апреля.

По данным источника, пармезанцы не будут продлевать контракт с 39-летним португальцем, которому придется искать новый клуб.

В нынешнем сезоне серии А Алвеш провел 16 матчей.

В составе «Зенита» Алвеш провел три сезона, перейдя в «Фенербахче» в 2013 году.

