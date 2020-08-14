«Ювентус» готов обменять Дибалу на Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, туринцы готовы отдать за 27-летнего француза форварда Пауло Дибалу. Сам 26-летний аргентинец ранее отказался от перехода в «Тоттенхэм» и может отказать «МЮ» после того, как стал лучшим игроком серии А.

В сезоне-2019/20 Погба провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил гол и сделал три результативные передачи. Дибала в 46 матчах забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.