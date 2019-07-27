"Ювентус" готов обменять Дибалу на Лукаку

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть команду, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, "Юве" готов обменять игрока в "Манчестер Юнайтед". Взамен итальянский клуб хочет получить форварда "МЮ" Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что аргентинцем также интересуется "Тоттенхэм", но "Ювентус" отклонил предложение.

В прошлом сезоне 25-летний Пауло Дибала провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 100 миллионов евро.

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