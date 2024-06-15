Хомуха: «Глушенков хорошо подходит под стиль «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Глушенков хорошо подходит под стиль «Зенита». Он не просто так стал лучшим ассистентом минувшего чемпионата РПЛ. Это важное качество. Конечно, питерцы отводят Максиму место основном составе. Футболист такого статуса, да еще и с российским паспортом с учетом лимитных ограничений наверняка начнёт предстоящий сезон в качества игрока основы. А дальше уже будет зависеть от того, как он себя будет проявлять», — цитирует Vprognoze.ru Хомуху.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.