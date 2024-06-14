Источник: нападающий «Ариса» Шуманский станет игроком ЦСКА

Нападающий «Ариса Артем Шуманский в ближайшее время перейдет в ЦСКА, сообщает кипрское издание 24sports.

По данным источника, сумма трансфера 19-летнего футболиста составит от 1,5 до 1,7 миллиона евро. Стороны согласовали переход и объявят о нем на следующей неделе.

В общей сложности Шуманский принял участие в 18 встречах кипрской команды, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость белорусского игрока оценивается в 400 тысяч евро по данным Transfermarkt.