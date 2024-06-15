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Сегодня, 07:23

Гладилин: «Бакаев — это уже пройденный этап для «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможное возвращение в Зелимхана Бакаева в клуб.

«Мне кажется, что все новости про переход Бакаева в «Спартак» — это слухи. Исполнители, которые есть в составе «Спартака» на сегодня, ни чуть не слабее Зелимхана. Тем более тут ещё вопрос, как болельщики бы приняли Бакаева после его перехода в «Зенит».

На флангах атаки у «Спартака» достаточно качественных игроков, которые, на мой взгляд, даже сильнее того Зелимхана времен «Спартака». Тем более еще не до конца решен вопрос с Промесом. Неизвестно в каком физическом состоянии Бакаев на данный момент, что он делал в Эмиратах. Думаю, Зелимхан — это уже пройденный этап для «Спартака», — цитирует Legalbet Гладилина.

В сезоне-2023/24 Бакаев выступал за клуб ОАЭ «Аль-Вахда», в котором провёл 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/gladilin-bakaev-projdennij-etap-dlya-spartaka/
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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