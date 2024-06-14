Юрист экс-супруги Сафонова: «Будем пробовать добиться правосудия во Франции»

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход голкипера во французский «ПСЖ».

«Раз не получилось добиться правосудия в России, будем пробовать добиться его во Франции», — сказал Шилов «СЭ».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. При этом, 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.