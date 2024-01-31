«Ювентус» арендовал полузащитника «Саутгемптона» Алькараса

Полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас на правах аренды перешел в «Ювентус», сообщается на официальном сайте туринцев.

Арендное соглашение по 21-летнему аргентинцу рассчитано до конца сезона-2023/24.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» летом сможет выкупить хавбека за 49,5 миллиона евро.

Алькарас выступал за «Саутгемптон» с января 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.