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31 января, 23:12

«Ювентус» арендовал полузащитника «Саутгемптона» Алькараса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас на правах аренды перешел в «Ювентус», сообщается на официальном сайте туринцев.

Арендное соглашение по 21-летнему аргентинцу рассчитано до конца сезона-2023/24.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» летом сможет выкупить хавбека за 49,5 миллиона евро.

Алькарас выступал за «Саутгемптон» с января 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Ювентус
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