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Сегодня, 21:35

Мостовой — о переходе Угальде: «Для российского рынка это большой трансфер»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о переходе нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Мы не знаем этого парня. Ясно, что те, кто его покупал, за ним следили и знают его возможности. Для нашего рынка — это большой трансфер, тем более в такое время. Говорят, что даже не за 13 млн евро купили игрока, а за 15 млн евро. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова экс-хавбека «Спартака» Betonmobile.

21-летний Угальде выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Также Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ-2023/24.

«Если говорить о шансах «Спартака», то «Зенит» тоже не ослаб. Петербургский клуб укрепляется. И «Краснодар» на месте не стоит, хотя они и так сейчас сильные. Более-менее станет понять о возможностях клубов после первых туров. Как раз будут играть «Спартак» и «Зенит», — добавил специалист.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит» (36 очков), на третьей — «Динамо» (32 очка). «Спартак» с 30 баллами занимает 5-е место.

Источник: Betonmobile
Александр Мостовой
Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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