Йошко Гвардиол проходит медосмотр в «Манчестер Сити»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол проходит медосмотр в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, между немецким и английским клубами подписаны все документы о трансфере. 21-летний хорват обойдется «горожанам» в 90 миллионов евро, что сделает его самым дорогим защитником в истории футбола.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Хорват забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 87 матчах за немецкий клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

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