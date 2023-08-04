«Бешикташ» близок к подписанию Пепе

«Бешикташ» близок к подписанию нападающего «Арсенала» Николя Пепе, сообщает Transfermarkt. Турецкий клуб хочет заполучить 28-летнего ивуарийца, который вскоре может стать свободным агентом.

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» летом 2019 года за 80 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «канонирами» рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Пепе выступал на правах аренды за «Ниццу». Он забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за клуб.