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Сегодня, 11:50

«Челси» объявил о переходе защитника «Монако» Дисаси

Руслан Минаев
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Аксель Дисаси.
Фото ФК «Челси»

«Челси» подписал шестилетний контракт с защитником «Монако» Акселем Дисаси, сообщает пресс-служба «синих».

Sky Sports утверждал, что сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

Дисаси выступал за «Монако» с августа 2020 года, перейдя из «Реймса» за 13 миллионов евро. В составе «монегасков» защитник забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 129 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 на его счету 49 матчей за клуб, 6 голов и 4 результативные передачи.

ФК Монако
ФК Челси
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