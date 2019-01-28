Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и "Зенита" Йоан Молло стал игроком "Сошо", сообщает официальный сайт французской команды. 29-летний хавбек будет выступать за "львов" до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Молло сыграл в 7 матчах за "Крылья Советов" и не отметился результативными действиями.
🚨📝 Yohan Mollo s’est s’engagé jusqu'à la fin de la saison avec le FCSM. L'ancien International Espoirs aux 172 matches de @Ligue1Conforama (21 buts et 28 passes décisives) était libre de tout contrat. #mercato #Only90– FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 28 января 2019 г.
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