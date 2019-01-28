Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и "Зенита" Йоан Молло стал игроком "Сошо", сообщает официальный сайт французской команды. 29-летний хавбек будет выступать за "львов" до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Молло сыграл в 7 матчах за "Крылья Советов" и не отметился результативными действиями.