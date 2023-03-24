«Челси» заинтересован в подписании вингера «Барселоны» Рафиньи

«Челси» может подписать полузащитника «Барселоны» Рафинью в летнее трансферное окно, сообщил английский журналист Саймон Филлипс порталу GIVEMESPORT.

По его информации лондонцы хотели приобрести 26-летнего бразильского игрока еще до переезда в «Барселону» в июле 2022 года.

В текущем сезоне Рафинья провел в футболке «Барселоны» 38 матчей, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 50 миллионов евро.

В период зимнего трансферного окна «Челси» потратил на трансферы 329,5 миллионов евро.