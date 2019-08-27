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Яремчук может перейти в «Рому» в случае ухода из команды Шика

15:08
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«Рома» рассматривает кандидатуру форварда «Гента» Романа Яремчука, сообщает программа «ТаТоТаке» на Youtube.

По имеющейся информации, украинец находится в шорт-листе клуба. Переход возможен, если команду покинет Патрик Шик, которым интересуется «Хоффенхайм». До этого также сообщалось об интерес к форварду «Гента» со стороны «Лацио».

23-летний Роман Яремчук в текущем сезоне провел восемь матчей за «Гент» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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