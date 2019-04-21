Высокая зарплата Погба может стать помехой для его перехода в "Реал"

Высокая зарплата полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба может стать препятствием для его перехода в "Реал". Как сообщает AS, француз получает в Англии 17 миллионов евро в год, что больше, чем у самых высокооплачиваемых игроков "Реала" – у Гарета Бэйла зарплата около 15 миллионов евро, а у Серхио Рамоса – около 11,8 миллиона.

По данным источника, "Реал" готов платить Погба больше, однако руководство клуба опасается, что статус самого высокооплачиваемого игрока у Погба вызовет недовольство в команде. При этом сам Погба пойти на понижение зарплаты не готов. К тому же "МЮ" может увеличить его зарплату.