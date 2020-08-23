«Вулверхэмптон» подпишет Пальинью, которым интересовался ЦСКА

«Вулверхэмптон» в ближайшие дни завершит сделку по покупке полузащитника «Спортинга» Жоау Пальиньи, сообщает Birmingham Live.

По информации источника, 25-летний португалец станет игроком «Вулз» совсем скоро, в случае удачного медосмотра.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА предложил 10 миллионов евро за Пальинью, а «Спортинг» потребовал 15 миллионов.

Последние два сезона полузащитник провел в аренде в «Браге». В минувшем сезоне хавбек сыграл за «оружейников» в 44 матчах во всех турнирах и забил четыре мяча.