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«Вулверхэмптон» подписал голкипера «Олимпиакоса» Жозе Са

20:07
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Вратарь Жозе Са перешел в «Вулверхэмптон», сообщает 15 июля официальный Twitter клуба. Ранее он выступал за «Олимпиакос».

Контракт игрока рассчитан на пять лет. Он заменит другого португальского вратаря — Руя Патрисиу, который покинул «Вулвз» и перешел в «Рому».

28-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 44 матча за «Олимпиакос» во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 19 раз отыграл «на ноль».

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Евгений Петров все материалы автора

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