«Вулверхэмптон» подписал голкипера «Олимпиакоса» Жозе Са
20:07
Вратарь Жозе Са перешел в «Вулверхэмптон», сообщает 15 июля официальный Twitter клуба. Ранее он выступал за «Олимпиакос».
?? #SaSigns pic.twitter.com/vGMSV5nn7d— Wolves (@Wolves) July 15, 2021
Контракт игрока рассчитан на пять лет. Он заменит другого португальского вратаря — Руя Патрисиу, который покинул «Вулвз» и перешел в «Рому».
28-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 44 матча за «Олимпиакос» во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 19 раз отыграл «на ноль».
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