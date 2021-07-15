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Фабрицио Романо: Жиру станет игроком «Милана»

18:23
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Форвард «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан», сообщает в своем Twiter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы уже подписали соглашение о трансфере. Завтра игрок пройдет медобследование в Милане, после чего последует официальное объявление о переходе.

Контракт будет рассчитан до 2023 года. Сумма трансфера составит 1 миллион евро + еще 1 миллион евро потенциальных бонусов.

35-летний Оливье Жиру в прошедшем сезоне провел 31 матч за «Челси» во всех турнирах и забил 11 мячей.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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