Фабрицио Романо: Жиру станет игроком «Милана»

Форвард «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан», сообщает в своем Twiter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы уже подписали соглашение о трансфере. Завтра игрок пройдет медобследование в Милане, после чего последует официальное объявление о переходе.

Контракт будет рассчитан до 2023 года. Сумма трансфера составит 1 миллион евро + еще 1 миллион евро потенциальных бонусов.

35-летний Оливье Жиру в прошедшем сезоне провел 31 матч за «Челси» во всех турнирах и забил 11 мячей.