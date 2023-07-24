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Сегодня, 04:55

«Вольфсбург» предлагает 20 миллионов евро за Майера

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ренна» Ловро Майер может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего хорвата претендует «Вольфсбург», который готов заплатить 20 млн евро плюс 2,5 млн евро бонусами. При этом «Ренн» хочет получить за игрока 25 млн евро.

В минувшем сезоне Майер забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

ФК Вольфсбург
ФК Ренн
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