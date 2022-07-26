«Вильярреал» хочет продлить аренду Ло Сельсо

Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Сельсо может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Вильярреал» хочет продлить аренду 26-летнего аргентинца. При этом команда хочет включить опцию выкупа игрока по окончании сезона. Также в аренде хавбека заинтересована «Фиорентина», однако «Тоттенхэма» интересует только полноценный трансфер.

В минувшем сезоне Ло Сельсо провел 22 матча за «Вильярреал», в которых забил гол и сделал результативную передачу.