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Сегодня, 06:19

«Вильярреал» хочет продлить аренду Ло Сельсо

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Сельсо может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Вильярреал» хочет продлить аренду 26-летнего аргентинца. При этом команда хочет включить опцию выкупа игрока по окончании сезона. Также в аренде хавбека заинтересована «Фиорентина», однако «Тоттенхэма» интересует только полноценный трансфер.

В минувшем сезоне Ло Сельсо провел 22 матча за «Вильярреал», в которых забил гол и сделал результативную передачу.

ФК Вильярреал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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