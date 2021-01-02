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Виллаш-Боаш хочет видеть в «Марселе» Милика

06:58
Аркадиуш Милик. Фото Instagram
Аркадиуш Милик. Фото Instagram
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«Марсель» заинтересован в приобретении у «Наполи» нападающего Аркадиуша Милика. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский клуб готов заплатить за форварда 10 миллионов евро. Ответ неаполитанцы дадут на следующей неделе.

Главный тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш побеседовал с игроком. Португалец заинтересован в трансфере Милика.

В текущем сезоне 26-летний поляк ни разу не выходил на поле, поскольку не включен в заявку команды.

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