Виллаш-Боаш хочет видеть в «Марселе» Милика

«Марсель» заинтересован в приобретении у «Наполи» нападающего Аркадиуша Милика. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский клуб готов заплатить за форварда 10 миллионов евро. Ответ неаполитанцы дадут на следующей неделе.

Главный тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш побеседовал с игроком. Португалец заинтересован в трансфере Милика.

В текущем сезоне 26-летний поляк ни разу не выходил на поле, поскольку не включен в заявку команды.