Виллаш-Боаш хочет видеть в «Марселе» Милика
06:58
«Марсель» заинтересован в приобретении у «Наполи» нападающего Аркадиуша Милика. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский клуб готов заплатить за форварда 10 миллионов евро. Ответ неаполитанцы дадут на следующей неделе.
Главный тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш побеседовал с игроком. Португалец заинтересован в трансфере Милика.
В текущем сезоне 26-летний поляк ни разу не выходил на поле, поскольку не включен в заявку команды.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю