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«Вест Хэм», «Эвертон» и «Арсенал» интересуются Фекиром

06:31
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Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в Ангиии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 28-летнего француза претендуют «Вест Хэм», «Эвертон» и «Арсенал». При этом испанский клуб хотел бы сохранить игрока в своей команде.

В текущем сезоне Фекир провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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