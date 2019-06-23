"Валенсия" не знает, будет ли покупать Черышева

"Валенсия", вероятно, не будет покупать Дениса Черышева у "Вильярреала", сообщает Marca. Испанскому клубу придется выбирать между 28-летним Черышевым и 25-летним Денисом Суаресом, если также приобретет Рафинью Алькантару из "Барселоны".

"Барселона" требует за Суареса 15 миллионов евро, что не устраивает "Валенсию". Также "летучие мыши" не могут предоставить игроку зарплату больше 3 миллионов евро за год. За Черышева "Вильярреал" требует 9 миллионов – "Валенсия" пытается сбить цену и следит за ситуацией. В обоих игроках заинтересован главный тренер команды.

Все о трансферах – здесь.