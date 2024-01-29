Агент нападающего АПОЭЛ Квилитаи объяснил, почему футболист отказался переходить в «Сочи»

Ираклий Лилуашвили, агент нападающего АПОЭЛ Георгия Квилитаи объяснил, почему футболист отказался переходить в «Сочи».

«Мой партнер Лаша Одиладзе действительно получил предложение от «Сочи». Мы отказались, потому что есть другие хорошие варианты — это основная причина. Ждем окончания контракта», — приводит «РБ Спорт» слова Лилуашвили.

Квилитая выступает за АПОЭЛ с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро. Контракт игрока с АПОЭЛ действует до конца мая 2024 года.