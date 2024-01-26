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Сегодня, 11:45

В «Твенте» ответили на вопрос о возможном переходе Угальде в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Манфред Угальде (справа).
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Твенте» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего из Коста-Рики Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил «СЭ», что 21-летний костариканец уже сегодня может вылететь в Москву.

«Угальде сегодня вылетит в Москву? Если сделка будет завершена, мы об этом объявим. До этого момента говорить о потенциальном переходе мы не будем», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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Угальде может сегодня вылететь в Москву для завершения перехода в «Спартак»

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