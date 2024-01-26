В «Твенте» ответили на вопрос о возможном переходе Угальде в «Спартак»

В пресс-службе «Твенте» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего из Коста-Рики Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил «СЭ», что 21-летний костариканец уже сегодня может вылететь в Москву.

«Угальде сегодня вылетит в Москву? Если сделка будет завершена, мы об этом объявим. До этого момента говорить о потенциальном переходе мы не будем», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.