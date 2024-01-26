Угальде может сегодня вылететь в Москву для завершения перехода в «Спартак»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» возможный трансфер нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в «Спартак».

«Ожидается, что Угальде сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра. Потом уже он присоединится к «Спартаку» на сборах в Дубае», — сказал Каптейнс «СЭ».

Ранее Каптейнс сообщал «СЭ», что сумма трансфера Угальде в «Спартак» может составить от 10 до 14 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.