Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 11:35

Угальде может сегодня вылететь в Москву для завершения перехода в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Манфред Угальде (слева).
Фото Global Look Press

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» возможный трансфер нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в «Спартак».

«Ожидается, что Угальде сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра. Потом уже он присоединится к «Спартаку» на сборах в Дубае», — сказал Каптейнс «СЭ».

Ранее Каптейнс сообщал «СЭ», что сумма трансфера Угальде в «Спартак» может составить от 10 до 14 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

Манфред Угальде, Наир Тикнизян, Данил Круговой. Трансферы РПЛ: «Спартак» нашел форварда за 15 миллионов, Вендел и Кассьерра могут уехать

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
2
4
Читайте также
Синнер победил Джоковича и вышел в финал Australian Open
«Днепр» пытался удержать меня с помощью КГБ. Вопрос решился через Брежнева». Вратарь, заменивший в «Динамо» Яшина
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Американский политолог объяснил, почему украинские военные сбили Ил-76
В Ростове-на-Дону арестовали двух агентов ВСУ
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Андреев об обвинениях Топмсона в домашнем насилии: «Не понимаю, как он попал в эту историю. Очень дружелюбный парень!»
«Рубин» объявил об уходе полузащитника Коновалова
Зорин сравнил тренировочный процесс в «Спартаке» и минском «Динамо»
Зорин об аренде в минском «Динамо»: «Вернулся доказывать, что способен играть за «Спартак»
Трансферы РПЛ: «Спартак» нашел форварда за 15 миллионов, Вендел и Кассьерра могут уехать
«Спартак» в Дубае: улыбка Промеса, нагрузки Абаскаля и возвращение Зорина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «В «Спартаке» на Угальде может быть очень большое давление, которое ранее помешало Кавенаги»

В «Твенте» ответили на вопрос о возможном переходе Угальде в «Спартак»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости