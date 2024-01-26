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Сегодня, 12:45

В «Оренбурге» допустили, что подпишут еще одного футболиста этой зимой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что клуб может подписать еще одного новичка в зимнее трансферное окно.

«Все в спокойном режиме. Пока ждем. У нас все ниточки взаимосвязаны. Если кто-то уйдет, точно будем заменять. Но, может быть, усилимся еще одним игроком», — сказал Андреев «СЭ».

Этой зимой «Оренбург» арендовал защитника «Ростова» Даниила Прохина и полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

После 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Чемпионат России-2023/24 возобновится после зимней паузы в начале марта.

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