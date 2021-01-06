В Турции утверждают, что «Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Фенербахче»
19:00
Полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает futbolarena.com. По информации источника, на 25-летнего турецкого футболиста претендуют ЦСКА и «Спартак». К хавбеку также проявляет интерес «Вест Бромвич».
В текущем сезоне Туфан провел 16 матчей за «Фенербахче», забил 4 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.
Портал transfermarkt.de оценивает центрального полузащитника в 10 миллионов евро. В активе Туфана более 50 матчей за сборную Турции.
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