В Турции утверждают, что «Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает futbolarena.com. По информации источника, на 25-летнего турецкого футболиста претендуют ЦСКА и «Спартак». К хавбеку также проявляет интерес «Вест Бромвич».

В текущем сезоне Туфан провел 16 матчей за «Фенербахче», забил 4 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.