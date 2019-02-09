В "Ницце" отрицают, что Сен-Максимен перейдет в "Милан"

Президент "Ниццы" Готье Ганай опроверг слухи о том, что нападающий команды Аллан Сен-Максимен перейдет в "Милан". Ранее появилась информация, что 21-летний игрок договорился о переходе в итальянский клуб.

– Абсолютно ничего не было подписано, никакого договора не было, – цитирует RMC Ганая. – Это все необходимо обсудить с тренером. Игроки покидают "Ниццу" тогда, когда это решит тренер, а также когда это будет выгодно "Ницце" с экономической точки зрения.

Контракт Сен-Максимена с "Ниццей" рассчитан до 2020 года.