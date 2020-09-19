В Израиле утверждают: Захави отказался от выгодного предложения «Локомотива» и уехал в ПСВ

Нападающий Эран Захави «Гуанчжоу» продолжит карьеру в ПСВ, сообщает Walla.

По данным источника, 33-летний израильтянин отказался от зарплаты в размере 3-5 миллионов евро в «Локомотиве». Следующим клубом нападающего станет ПСВ, где Захави будет получать 1,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне китайской Суперлиги Захави провел 7 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу. (Эли Швидлер)