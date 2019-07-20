В Испании утверждают, что Месси хочет вернуть Неймара в "Барселону"

Инициатором возвращения в "Барселону" бразильского нападающего Неймара из "ПСЖ" является аргентинский форвард каталонского клуба Лионель Месси, cообщает Sky Sports со ссылкой на испанского футбольного эксперта Грэма Хантера.

Хантер утверждает, что Месси заявил боссам "Барселоны": "Если вы хотите, чтобы я подписал новый контракт, сначала верните Неймара".

Как сообщалось ранее, каталонцы предложили парижанам 100 миллионов евро за 27-летнего бразильца и двух игроков из списка на выбор.В список футболистов, которых "Барселона" готова отдать за Неймара вошли: полузащитник Иван Ракитич, защитник Нелсон Семеду, нападающие Филиппе Коутинью, Малком и Усман Дембеле.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимось нападающего, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, за этот период он сыграл за испанский клуб 186 матчей, в которых забил 105 голов и отдал 76 голевых передач.